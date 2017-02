Una propuesta más de entretenimiento es la que nos presenta Paul W.S. Anderson , quien hace una breve pausa en la saga de Resident Evil para ofrecernos una libre adaptación del clásico de Alexandre Dumas , ahora con el añadido del, que al parecer el director seguirá usando en sus demás películas luego de haberlo probado en "Resident Evil: Afterlife" Con la salida de un segundo trailer oficial de "The Three Musketeers 3D" , tenemos un panorama más amplio del filme.En, la trama da cuenta de, quienes reclutan a un jovenpara hacer equipo e impedir los malvados planes dely su sanguinaria y sensual agente doble. El trono francés está en peligro y en sus espadas está que los villanos no alcancen la victoria.